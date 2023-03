Anzeige

BVB-Spieler in der Einzelkritik: Es hagelt Fünfen! Gebrauchter Tag für Süle Einzelkritik: Es hagelt Fünfen beim BVB

Elfmeter-Diskussion beim BVB! Der Fantalk ist sich einig

Patrick Berger, Lukas Rott

Der BVB verabschiedet sich aus der Champions League. Bei der Niederlage an der Stamford Bridge knüpfen nur wenige Akteure an ihre gute Form der vergangenen Wochen an. Die Einzelkritik von SPORT1.

Drei Wochen nach dem 1:0-Sieg in Dortmund kassierte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic eine 0:2-Niederlage beim FC Chelsea und ist damit aus der Champions League ausgeschieden.

Die Dortmunder Spieler in der SPORT1-Einzelkritik. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

ALEXANDER MEYER: Der Kobel-Vertretung kam schon zu seinem fünften CL-Einsatz in dieser Saison. War ein starker Rückhalt, was er beispielsweise mit einer Glanztat gegen Joao Felix zeigte (40.). An den Gegentoren machtlos. An ihm lag es definitiv nicht! SPORT1-Note: 2

RAPHAEL GUERREIRO: Rutschte aufgrund der Gelbsperre von Ryerson in die Startelf und zeigte – wie so oft in der Vergangenheit – eine durchschnittliche Leistung. Setzte nach vorne nur wenige Akzente und spielte zudem einige Fehlpässe. Es wird wohl sein letztes Champions-League-Spiel für den BVB gewesen sein. Sein Vertrag läuft aus und soll nicht verlängert werden. SPORT1-Note: 4

Gebrauchter Tag für Süle

NICO SCHLOTTERBECK: Extrem zweikampfstark und mit guten spieleröffnenden Pässen. Der junge Verteidiger pushte seine Mitspieler auch nach dem 0:2-Rückstand noch. Half aber alles nichts. Er konnte das Achtelfinal-Aus nicht verhindern. SPORT1-Note: 3

NIKLAS SÜLE: Der Abwehr-Koloss erwischte keinen guten Tag. Holte sich erst eine dumme Gelbe Karte wegen Zeitspiel ab (41.) und hing wenig später beim 0:1 (44.) mittendrin. War in den entscheidenden Aktionen zu passiv. Schwach! SPORT1-Note: 5

MARIUS WOLF: War eigentlich gut drin im Spiel. Klärte gut vor dem einschussbereiten Havertz (28.). Direkt nach Wiederanpfiff stand der Verteidiger aber unweigerlich im Fokus, indem er den Ball im Strafraum an die ausgestreckte Hand bekam. Die Folge: Elfmeter und das 0:2. SPORT1-Note: 4

EMRE CAN: Zählte noch zu den besseren Dortmundern! Gefiel als alleiniger Sechser, war sehr aktiv und dirigierte seine Nebenleute. Bedrängte Havertz entscheidend (8.). Stemmte sich gegen den Knockout, konnte ihn aber nicht abwenden. SPORT1-Note: 3

SALIH ÖZCAN (bis 64.): Defensiv ganz okay, nach vorne aber viel zu wenig. Nahm nur passiv am Spiel teil und wurde nach etwas mehr als einer Stunde für den offensiveren Bynoe-Gittens ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Ab 64. JAMIE BYNOE-GITTENS: Der Engländer wurde in der Schlussphase reingeworfen, hatte aber keinen Einfluss mehr auf das Spiel. SPORT1-Note: 4

JUDE BELLINGHAM: Alle Augen auf ihn! Der Top-Star spielte in seiner Heimat auf der ganz großen Bühne vor – und erwischte diesmal einen schlechten Tag. Bis auf einen Sahne-Pass auf Guerreiro kurz vor der Pause trat der Engländer kaum in Erscheinung. Bezeichnend: Aus sechs Metern vergab er eine richtig dicke Chance (58.). SPORT1-Note: 5

Reyna und Reus schwach

JULIAN BRANDT (bis 5.): Wie bitter! Der formstarke Offensivspieler fasste sich nach nur fünf Minuten schon an den linken Oberschenkel und humpelte verletzt vom Platz. Einen Brandt in Topform hätte der BVB an diesem bitteren Abend gut gebrauchen können. Ohne Benotung.

Ab 5. GIOVANNI REYNA: Kaltstart nach nur fünf Minuten! Das Top-Talent zeigte, wieso es zuletzt unter Terzic kaum berücksichtigt wurde. Stand neben sich und wollte irgendwie nie so recht in die Partie finden. Seine Körpersprache passte überhaupt nicht. SPORT1-Note: 5

Lehman rät Reus: "Vertrag sofort verlängern"

MARCO REUS: Anders als im Hinspiel, wo der Kapitän überraschend draußen saß, durfte er diesmal starten. Ein gefährlicher Freistoß zu Beginn (16.), den Kepa stark hielt, ansonsten aber schwach. Hatte kaum gute Offensivaktionen und pennte beim 0:1. Verlor den entscheidenden Zweikampf gegen Torschütze Sterling. Ein bitterer Abend für den zuletzt so starken Kapitän! SPORT1-Note: 5

SÉBASTIEN HALLER (bis 77.): Spielte er überhaupt mit? Der Ivorer wurde von Koulibaly komplett abgemeldet und wirkte wie ein Fremdkörper im BVB-Spiel. Gewann nicht mal die Hälfte seiner Zweikämpfe und wurde in der Schlussphase von Terzic erlöst. Es wird noch eine Weile brauchen, bis er bei alter Stärke ist. SPORT1-Note: 5