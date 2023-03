Heftige BVB-Wut nach Aus gegen Chelsea: "Handfester Skandal"

Borussia Dortmund scheitert in der Champions League am FC Chelsea - und macht Schiri Makkelie für das Aus mitverantwortlich.

Matthias Sammer und Emre Can on fire!

„Der Elfmeter und die Wiederholung ist ein handfester Skandal. Es ist nicht das erste Mal, dass das Borussia Dortmund trifft. Das war auch damals im K,o.-Wettbewerb gegen ManCity mit Emre Can so. Alles knappe Situationen. Das geht einfach nicht!“, schimpfte Sammer, externer Berater beim BVB, in seiner Rolle als Experte bei Amazon Prime. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)