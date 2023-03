NFL: 160 Millionen! Mega-Vertrag für Giants-Star Daniel Jones

Die Zukunft von Quarterback Daniel Jones ist geklärt. Der 25-Jährige sichert sich einen langfristigen Vertrag bei den New York Giants und steigt zum Großverdiener auf.

Die New York Giants haben sich mit Quarterback Daniel Jones kurz vor dem Ablauf der Franchise Tags auf einen Vertrag über vier Jahre geeinigt.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, erhält der 25-Jährige ein neues Arbeitspapier über vier Jahre, welches ihm 160 Millionen Dollar garantiert, mit zusätzlichen 35 Millionen Dollar an Boni. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 40 Millionen Dollar liegt Jones in der Rangliste der bestverdienenden Spieler auf Rang sieben. Spitzenreiter mit 50 Millionen Dollar pro Jahr ist Quarterback Aaron Rodgers, der anscheinend vor einem Wechsel von den Green Bay Packers zu den New York Jets steht .

Jones steigt bei Giants zum Helden auf

Jones war von den Giants im Draft 2019 an neunter Stelle gezogen worden. Nach drei schwachen Spielzeiten steigerte er sich in der abgelaufenen Saison deutlich. Dank Jones‘ Führung und der hervorragenden Leistungen von Running Back Saquon Barkley konnte die Giants unter der Leitung von Headcoach Brian Daboll in der vergangenen Saison das erste Playoff-Spiel seit über zehn Jahren gewinnen.