DEG und Bremerhaven siegen zum Auftakt der Pre-Play-offs

"So kann es weitergehen", sagte DEG-Kapitän Barta bei MagentaSport. "Wir waren sehr diszipliniert und haben wenig zugelassen. Frankfurt kam überhaupt nicht ins Spiel. Jetzt freuen wir uns auf die Partie in Frankfurt. Wir müssen die Emotionen im Griff haben und ähnlich souverän auftreten. Dann haben wir gute Chancen."

Die zweiten Spiele der "best of three"-Serie sind am Freitag angesetzt. Mögliche Entscheidungspartien würden am Sonntag stattfinden. Auf den Sieger des Duells zwischen Bremerhaven und Nürnberg wartet im Viertelfinale der ERC Ingolstadt, die DEG oder Frankfurt trifft auf den Top-Favoriten und Hauptrundenersten Red Bull München.