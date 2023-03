ESPN: Rodgers in Gesprächen mit den New York Jets

Rodgers könnte sich den New York Jets anschließen © AFP/ GETTY IMAGES/SID/PATRICK MCDERMOTT

NFL-Superstar Aaron Rodgers und die Green Bay Packers könnten offenbar demnächst getrennte Wege gehen. Laut ESPN-Quellen gab es am Dienstag Gespräche zwischen den Packers und den New York Jets über einen möglichen Wechsel des viermaligen Most-Valuable-Player der US-Profiliga. Rodgers wurde 2005 von Green Bay gedraftet, 2010 führte der mittlerweile 39-Jährige die Franchise zu ihrem vierten Super Bowl.

Rodgers hatte mit den Packers in der abgelaufenen Saison die Play-offs verpasst und danach offen gelassen, wie es für ihn weitergeht. Nach dem Super Bowl grübelte Rodgers mehrere Tage alleine und in vollständiger Dunkelheit über seine Zukunft. Sein Vertrag in Green Bay läuft offiziell noch bis zum Ende der Saison 2026/27.