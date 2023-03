2. Bundesliga: Beben bei Arminia Bielefeld - auch Trainer Daniel Scherning weg

Nach dem Sportdirektor ist jetzt auch der Trainer weg: Arminia Bielefeld entlässt Daniel Scherning. Das 3:3 in Braunschweig war zu viel.

Bis auf Weiteres werden die Assistenzcoaches Sebastian Hille und Danilo de Souza die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Das teilten die Ostwestfalen am Dienstagabend mit.

„Entscheidung nicht leichtgefallen“

„Die Entscheidung ist uns nach vertrauensvollen Gesprächen mit Daniel Scherning alles andere als leichtgefallen. Für uns ist sie nach umfangreicher Analyse leider alternativlos“, erklärten Geschäftsführung und Aufsichtsrat gemeinsam in einer Pressemitteilung.

Nach dem Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison droht der Arminia der Sturz in die 3. Liga. Nach 23 Spielen liegen die Bielefelder auf Relegationsplatz 16. Am Sonntag wurde eine 3:0-Führung bei Eintracht Braunschweig (3:3) verspielt.