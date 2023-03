FC Bayern: Kahn will "rigoros“ gegen PSG und Co. vorgehen

Oliver Kahn will härter gegen Investoren-Klubs wie Paris St. Germain und den FC Chelsea durchgreifen. Er verteidigt den Bayern-Weg und kritisiert 50+1 in der Bundesliga.

Angesprochen auf Paris St. Germain sagte Kahn vor dem Aufeinandertreffen am Mittwoch der Tageszeitung L‘Equipe : „Wir gehen davon aus, dass die neuen Regeln, die ab 2024/25 schrittweise eingeführt werden, rigoros angewendet werden. Das ist wichtig für die Stabilität des europäischen Fußballs.“

Kahn für klare Kante PSG und Co.

Gemeint ist die Abschaffung des umstrittenen Financial Fairplay (FFP) der UEFA zugunsten der „Financial Sustainability“ (Finanzielle Nachhaltigkeit“). Im Sommer hatten ECA und UEFA erste Änderungen ausgearbeitet, die Kahn vollmundig als „Meilenstein“ bezeichnet hatte .

„Wenn ein Klub gegen Financial Fairplay verstößt, darf er nicht in einer Grauzone handeln, sondern muss ganz genau wissen, was ihn erwartet, bis hin zum Ausschluss aus der Champions League“, stellte Kahn, der im Vorstand der Europäischen Klubvereinigung ECA sitzt, im Zuge dessen klar.