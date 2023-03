BVB-Entscheidung bei Kobel : FC Chelsea vs. Borussia Dortmund LIVE im TV, Stream und Liveticker

Borussia Dortmund will beim FC Chelsea den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt machen. Allerdings muss der BVB in der Startelf auf Gregor Kobel verzichten.

„Gregor hat sich die letzten beiden Tage in Dortmund behandeln lassen. Er fühlte sich von Tag zu Tag besser. Wir werden gleich mit ihm arbeiten und morgen nach der Einheit entscheiden, ob er dabei sein kann.“ Am Training am Montagabend in der britischen Hauptstadt nahm Kobel zunächst nicht teil, betrat später aber doch noch für ein paar Übungen den Rasen. (Alle Champions-League-News)