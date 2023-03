Handball: Gislason spricht über Pekeler-Rückkehr ins DHB-Team

„Wir wollen Stück für Stück weiterkommen. Es geht jetzt viel um die Abwehr, um da ein bisschen stabiler zu werden“, sagte Gislason am Dienstag in Damp.

Erstes Etappenziel auf dem bevorstehenden Weg sind die beiden Kracher-Länderspiele gegen Weltmeister Dänemark am Donnerstag (20.45 Uhr) in Aalborg und am Sonntag in Hamburg (14.15 Uhr). Doch Deutschlands Handballer denken längst schon einen Schritt weiter.

Gislason: Dänemark-Ergebnis „nicht unwichtig“

„Das Ergebnis ist nicht unwichtig“, sagte Gislason mit Blick auf die prestigeträchtigen Duelle mit dem Branchenprimus, „aber wichtiger ist es, dass wir weiter kommen in unserer Entwicklung. Wir fokussieren uns vor allem auf uns und schauen mal, was die Spiele bringen.“

DHB-Team setzt auf Konstanz

Die deutsche Mannschaft spielte bisher gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32). Die jeweiligen Rückspiele finden am 27. April in Kristianstad gegen Schweden und am 30. April in Berlin gegen Spanien statt.