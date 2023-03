ICE-Fußball und Flaschenwurf: So formt Roger Schmidt Benfica zu einer Macht

Roger Schmidt strebt mit Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon auch in der Champions League neue Höhen an. Doch gibt es wirklich ein Erfolgsgeheimnis beim deutschen Trainer?

Was das mit Schmidts aktuellem Job bei Benfica Lissabon zu tun hat, das im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr im Liveticker) auf den FC Brügge trifft?

Zumindest so viel: Der 55-Jährige soll nun in der Königsklasse dafür sorgen, dass der portugiesische Traditionsklub erneut in die Runde der letzten acht Teams einzieht, in der es im Vorjahr gegen den späteren Finalisten FC Liverpool Endstation hieß.