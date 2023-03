WWE: Ex-Bundesliga-Star sorgt für kuriose Verwirrung unter Wrestling-Fans

Skandal-Mogul Vince McMahon hat sich erstmals seit seiner Rückkehr an die Macht wieder hinter den Kulissen einer WWE-Show blicken lassen - und auf kuriosem Wege rückte auch ein früherer Bundesliga-Stürmer ins Zentrum der wichtigsten Nachricht der Wrestling-Woche.

Laut übereinstimmenden Medienberichten war der 77 Jahre alte Unternehmensgründer in der Nacht zum Dienstag vor Ort bei der TV-Sendung Monday Night RAW und saß dabei angeblich auch mit an der „Gorilla Position“, der Schaltzentrale, von der aus die Show geleitet wird. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Die brisante Meldung sprach sich schnell rum und heizte die ohnehin zuletzt immer lauter gewordenen Spekulationen an, dass der Patriarch bald auch wieder die kreative Kontrolle von seinem Schwiegersohn „Triple H“ Paul Levesque übernehmen könnte.

Skurril: In den sozialen Medien kursierte schnell ein vermeintliches Bild von McMahons Wiederankunft und seines neuen Looks mit Schnurrbart. Neben McMahon darauf zu sehen: Dimitar Berbatov, ehemaliger Torjäger bei Bayer Leverkusen , Manchester United und anderen Klubs.

Vermeintliches Beweisbild ist altes Foto mit Dimitar Berbatov

Das angeblich aktuelle Foto erwies sich dann aber schnell als Bearbeitung eines Fotos aus dem Jahr 2014: Berbatov - seinerzeit beim AS Monaco und nach eigenen Angaben „ein großer WWE-Fan“ - hatte es damals nach einer anscheinend zufälligen Begegnung mit dem damaligen Ligaboss bei Facebook gepostet.

Vince McMahon scheint bei WWE zurück an die Macht zu streben

McMahon war im vergangenen Jahr nach der Enthüllung brisanter Schweigegeld-Zahlung zur Vertuschung von Affären und Vorwürfen sexueller Übergriffe zurückgetreten. Zu Beginn des Jahres hat er seine Macht als Eigentümer und Hauptaktionär genutzt, um sich wieder in die Position als „Chairman of the Board“. Vinces Tochter und Nachfolgerin Stephanie trat danach zurück, der vorher mit ihr amtierende CEO Nick Khan wurde zum alleinigen Chef.