Schumacher plant mysteriöses Comeback - was steckt dahinter?

So brillant lässt Alonso Hamilton stehen

Als Sky-Experte begleitet Ralf Schumacher den Formel-1-Zirkus auch nach seiner aktiven Karriere. Nun will es der 47-Jährige aber noch einmal auf der Strecke wissen.

„Hab mich entschlossen nochmal ein Rennen zu fahren! Es wird in diesem Jahr sein“, verkündete der ehemalige Formel-1-Fahrer auf seinem Instagram-Kanal.

In welcher Form die Rückkehr auf die Rennstecke erfolgen soll, hat Schumacher bislang allerdings nicht verraten. Fest steht somit wohl nur, dass das Comeback eine einmalige Sache bleiben wird.

Momentan arbeitet Schumacher als Sky-Experte und ist deswegen nach wie vor nah am Formel-1-Geschäft dran. Auch seinen 21 Jahre alten Sohn David hat es in den Motorsport verschlagen, er startet bald in seine zweite DTM-Saison.