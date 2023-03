"Sichtbarkeit, die sie verdienen": DAZN startet neuen Frauen-Sender

Der Streamingkanal bietet seit 2016 eine große Palette an Sportarten an, darunter die Champions League und die Bundesliga der Männer. Alle Fans können kostenlos auf DAZN RISE zugreifen, zunächst über Samsung TV Plus und Waipu TV, weitere Plattformen wie LG oder Cliq sollen in Kürze folgen.

"We all rise with more eyes - das ist das Motto unserer Mission, den Frauensport ins Rampenlicht zu rücken und ihn auf das Niveau des Männersports zu heben, indem wir seine Sichtbarkeit und Attraktivität für ein breiteres Publikum bewusst erhöhen", sagte Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region. Der Sender verschaffe "dem Frauensport und den Athletinnen die Sichtbarkeit, die sie verdienen".