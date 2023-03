Fiasko! Ihr Wechsel zum Biathlon kostet mächtig Lehrgeld

In der Verfolgung von Nove Mesto verwies die Slowenin am Samstag Top-Stars wie Denise Herrmann-Wick, Marte Olsbu Röiseland oder Hanna Öberg mit einer reinen Laufzeit von 24:54 Minuten auf die Plätze.

Ungeachtet ihrer läuferischen Dominanz landete Lampic am Ende aber nur auf Rang 50. Ein weiteres Mal war ihr der Schießstand zum Verhängnis geworden - am Gewehr erlebte die 27-Jährige ein Debakel.

Acht Strafrunden für Biathlon-Quereinsteigerin Lampic

Slowenies Nationaltrainer Ricco Groß wollte seinen Schützling nicht so deutlich an den Pranger stellen. „Das war erst ihre zweite Verfolgung und sie hat viele Fehler gemacht. Für sie ist es einfach ein komplett neues Gefühl, gleichzeitig mit so vielen Gegnerinnen am Schießstand zu stehen“, verteidigte der neunmalige Weltmeister aus Deutschland die Biathlon-Newcomerin. Groß hatte nach seiner Ausbootung in Österreich nach Olympia 2022 in Slowenien angeheuert.