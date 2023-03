UEFA zahlt Liverpool-Fans Geld für Tickets zurück

Frankfurt am Main (SID) - Nach den Vorfällen beim Champions-League-Finale im Vorjahr wird die UEFA den Fans des FC Liverpool das Geld für die Tickets zurückzahlen. Die Europäische Fußball-Union kündigte am Dienstag die Einrichtung eines Rückerstattungsprogramms für Anhänger an, die vom Chaos beim Einlass rund um das Endspiel zwischen den Reds und Real Madrid (0:1) im Stade de France in St. Denis betroffen waren.