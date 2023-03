Eishockey, DEL: Aubin bleibt Eisbären-Trainer trotz Horror-Saison

Meister Eisbären Berlin setzt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trotz der völlig enttäuschenden Saison mit verpasster Play-off-Qualifikation weiter auf Trainer Serge Aubin. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 48-jährigen Kanadier verlängert.

"Serge Aubin ist der richtige Trainer für die Eisbären. Wir sind von seinen Qualitäten felsenfest überzeugt und haben nie an ihm gezweifelt. Er hat uns zu zwei Meisterschaften geführt", sagte Sportdirektor Stephane Richer: "Auch wenn die Saison für uns zu früh endete, wollen wir zusammen wieder an die gemeinsame erfolgreiche Zeit anknüpfen."

„Für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, bin ich allen sehr dankbar“, so Aubin, „vor uns liegt eine Menge Arbeit.“ Der frühere NHL-Profi war im Sommer 2019 nach Berlin gekommen, 2021 und 2022 führte der Chefcoach den Branchenprimus zum Meistertitel. In der abgelaufenen Hauptrunde scheiterten die Eisbären als Tabellenelfter, die letzte kleine Hoffnung auf einen Platz in den Vor-Play-offs platzte vergangenen Sonntag am letzten Spieltag.