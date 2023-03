Manchester United: So straft ten Hag seine 0:7-Verlierer nach der Liverpool-Klatsche ab

Die rekordträchtige Blamage von Liverpool hängt Manchester United in den Knochen. Erik ten Hag lässt seine Spieler offenbar auf spezielle Weise leiden. Schon am Donnerstag muss sein Team wieder abliefern.

Nur 13 Stunden nach dem Abpfiff war der Niederländer schon wieder am Trainingsgelände in Manchester zu finden. Am Montagmorgen um 7 Uhr bereitete er speziellen Maßnahmen vor, um sein Team nach dem vernichtenden und rekordträchtigen 0:7 bei den Reds wieder aufzurichten.

Ten Hag führt Spielern fiese Szenen vor

Statt der üblichen Spiel- und Fehleranalyse legte der Niederländer den Finger in die Wunde und zeigte seinen Spieler spezielle Ausschnitte der Partie in Anfield, um die United-Profis „wütend zu machen“. Das berichtet die Daily Mail , die sich dabei auf eine Quelle aus der Kabine beruft.

„Life Coach“ arbeitet im Hintergrund

Laut den Boulevardblättern soll Rainier Koers all diese Maßnahmen begleiten und den Spieler zusätzlich in Einzelsitzungen zur Unterstützung anbieten. Der neue „Life Coach“ des Teams war von ten Hag aus den Niederlanden mit nach Manchester gebracht worden.

Schon am Donnerstag müssen die United-Profis wieder einsatzfähig sein. In der Europa League empfangen die Red Devils am Donnerstag Betis Sevilla zum Achtelfinal-Hinspiel. In der Zwischenrunde hatten ten Hag und Co. den FC Barcelona ausgeschaltet.