RTL-Skandalvideo bei Reit-Legende Beerbaum: Jetzt ist der folgenschwere Fall abgeschlossen

Ludger Beerbaum wurde verbotene, qualvolle Methode vorgeworfen

Die Methode war 1990 in Verruf geraten, als Bilder ihrer Anwendung beim früheren Weltklasse-Reiter Paul Schockemöhle für eine Welle der Empörung gesorgt hatten. Als ähnlich umstrittene Alternative setzte sich das so genannte „Touchieren“ durch, bei die Beine des Pferdes nicht mehr geschlagen sollten, aber berührt werden durften.

FN: Kein Nachweis für „erhebliche“ Schmerzen

Es habe sich um einen „rechtlich sehr schwierigen Fall gehandelt“, teilte die FN weiter mit: „Es ging allein darum, ob sich aus der Videosequenz eine Verletzung der Leistungsprüfungsordnung (LPO) ergibt, und nicht darum, ob die inzwischen verbotene Methode des Touchierens so angewendet wurde, wie sie in den Richtlinien beschrieben war.“ Die Disziplinarkommission habe es sich in der Beurteilung dieser Frage „nicht leicht gemacht“, erklärte FN-Justiziarin Constanze Winter.

Beerbaum erholt sich derzeit in einem Krankenhaus in Doha von einem Oberschenkelbruch, den er bei einem Sturz vom Pferd zum Auftakt der Global Champions Tour am Wochenende erlitten hatte. Der Bruch wurde operativ versorgt, Beerbaum muss voraussichtlich noch eine Woche in der Klinik bleiben.