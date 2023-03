Perfekt! RB Leipzig verpflichtet Rouven Schröder als neuen Sportdirektor - Schalke-Vertrag aufgelöst

Rouven Schröder wird neuer Sportdirektor von RB Leipzig. Das gab der Bundesligist am Dienstagvormittag bei Twitter bekannt.

Schröder erklärte: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig. RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League – ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen.“