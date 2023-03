Sportdeutschland.TV sichert sich Eishockey-Streamingrechte

Sportdeutschland.TV hat sich "langfristig" ab 2024 die exklusiven TV- und Streamingrechte an den Eishockey-Weltmeisterschaften gesichert.

Sportdeutschland.TV setzt künftig verstärkt auf Eishockey-Übertragungen: Der Online-Streamingdienst hat sich "langfristig" ab 2024 die exklusiven TV- und Streamingrechte an den Weltmeisterschaften gesichert. Hinzu kommen ab dem Saisonstart 2023/24 die Rechte an der Champions Hockey League sowie am Spengler Cup.