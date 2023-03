Medien: Tuchel als Coach von Inter Mailand im Gespräch

Nach dem Aus beim FC Chelsea winkt Thomas Tuchel möglicherweise die Chance, einen Fußball-Renommierklub in der italienischen Serie A zu übernehmen.

Nach dem Aus beim FC Chelsea winkt Thomas Tuchel möglicherweise die Chance, einen Fußball-Renommierklub in der italienischen Serie A zu übernehmen. Laut Gazzetta dello Sport ist Inter Mailand an dem 49-Jährigen als Ersatz für Coach Simone Inzaghi, der am Ende dieser Saison die Nerazzurri verlassen könnte, interessiert.