Christoph Vogelsang mit Siegchance bei der Super MILLION$

Auch heute Abend dürfen wir uns wieder auf einen spannenden Final Table beim $10.300 Super MILLION$ auf GGPoker freuen. Einer der erfolgreichsten deutschen Pokerspieler, möchte das Turnier erstmals gewinnen. Ein Schwede dagegen als dritter Spieler überhaupt zum sechsten Mal.

Wie vor einer Woche wurde bei 159 Entries ein Preispool in Höhe von $1.590.000 erzielt. Bei 20 bezahlten Plätzen wurden die ersten Preisgelder bereits ausgezahlt, aber so richtig interessant sind die Payouts erst am Finaltisch. Die Spanne reicht von $46.169 für Platz neun bis hin zu $323.184 für Platz eins.

Chipleader ist Pedro Padilha, der bei GGPoker schon einige Erfolge gefeiert hat. 2022 gewann er unter anderem das $1.050 GGMasters High Rollers für knapp $143.000. Live schrammte er im Oktober 2021 bei der WSOP in Las Vegas als Runner-up beim $1.500 Super Turbo Bounty nur knapp am ersten Bracelet vorbei. Beim Super MILLION$ saß er zuletzt vor zwei Wochen am Final Table, musste sich aber mit Platz neun und $44.199 zufriedengeben. Diesmal ist die Ausgangsposition für den Brasilianer mit 91,7 Big Blinds allerdings ein völlig andere.

Im Nacken sitzt Padilha der deutsche Pro Christoph Vogelsang (76,1 BB). Mit über $27 Millionen an Preisgeldern bei Live-Turnieren ist er die Nummer zwei der deutschen All Time Money List hinter Fedor Holz. Vogelsangs zählte zunächst online über Jahre zu den erfolgreichsten Cash-Game-Spielern, was zur Folge hatte, dass er sich live direkt auf die High-Roller-Turniere konzentrierte.

Sein erster Eintrag in der Poker-Datenbank von Hendon Mob ist ein dritter Platz beim £50.000 Super High Roller der EPT London 2013 für £383.200 Preisgeld, sein dritter Eintrag ein dritter Platz beim $1.000.000 The Big One for One Drop der WSOP 2014 für $4.480.000. Den prestigeträchtigsten Turniersieg feierte der heute 37-Jährige mit dem Sieg beim $300.000 Super High Roller Bowl für $6 Million im Mai 2017. Im Sommer 2022 schrammte auch er knapp am ersten WSOP Bracelet vorbei, beim $25.000 Heads-up verlor er das Finale gegen den US-Amerikaner Dan Smith.

Niklas Astedt

Auf Rekordjagd ist der Schwede Niklas Astedt (34,4 BB). Nachdem Artur Martirosian vor drei und Michael Addamo vor zwei Wochen jeweils den sechsten Sieg beim Super MILLION$ einfahren konnten, bietet sich Astedt heute Abend die Möglichkeit als dritter Spieler diese Marke zu erreichen. Seine bisherigen fünf Siege feierte Astedt zwischen April 2021 und April 2022, danach belegte er im August 2022 zweimal Platz zwei. Heute Abend geht 32-Jährige zwar nur von Platz sieben ins Rennen, aber die Plätze drei bis acht trennen gerade einmal 6,1 Big Blinds.

Zu sehen ist der Final Table wie gewohnt am Dienstag ab 19 Uhr im YouTube-Kanal von GGPoker.

Das Line-Up zum Super MILLION$ Finale am 7. März 2023:

Entries: 159

Preispool: $1.590.000

1. Pedro Padilha (Brasilien), 3.667.089 Chips (91,7 BB)

2. Christoph Vogelsang (Deutschland), 3.044.948 (76,1)

3. Ravid Garbi (Israel), 1.572.173 (39,3)

4. Barak Wisbrod (Israel), 1.512.493 (37,8)