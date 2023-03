BVB: Can will zurück in die Nationalmannschaft

Emre Can will zurück © AFP/SID/GLYN KIRK

Emre Can will mit seiner auffälligen Formsteigerung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auch Bundestrainer Hansi Flick beeindrucken. "Mein Ziel ist immer, der Mannschaft in schwierigen Phasen zu helfen und mich für Größeres anzubieten, auch für die Nationalmannschaft", sagte der defensive Mittelfeldspieler vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).