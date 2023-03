WWE RAW: Megastar-Comeback bei WrestleMania 39 ist fixiert

So lief das Ring-Comeback von WWE-Megastar John Cena

John Cena wird bei der zweitägigen Großveranstaltung im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles Anfang April sein Comeback feiern und US-Champion Austin Theory herausfordern. Cena kehrte bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW in seiner Heimat Boston zurück und verkündete den lange angedeuteten Plan. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Für Cena, zuletzt immer erfolgreicher auf den Spuren von Weggefährte Dwayne „The Rock“ Johnson in Hollywood unterwegs, ist es das erste WrestleMania-Match vor Publikum seit der überraschenden Blitz-Niederlage gegen den Undertaker 2018. Zuletzt war er bei der zuschauerlosen Corona-WrestleMania 2020 in dem „Firefly Funhouse Match“ gegen „The Fiend“ Bray Wyatt aktiv.

John Cena fordert bei WrestleMania 39 Austin Theory

Der 45 Jahre alte Cena und der 20 Jahre jüngere Theory lieferten sich bei RAW ein giftiges Rededuell, in dem Cena Zweifel anmeldete, ob aus Theory wirklich der kommende Star werden würde, als der er sich sehe - Cena ließ auf Kosten Theorys sogar eine Anspielung auf die WWE-Angewohnheit fallen, in manchen Matches gefälschte Fanreaktionen vom Band einzuspielen.

Der als Zögling des zu Jahresbeginn an die Macht zurückgekehrten Ex-Bosses Vince McMahon dargestellte Theory habe das wohl nötig. Spannend: Laut übereinstimmenden Medienberichten war McMahon - der ein jahrelanges Vertrauensverhältnis mit Cena hat - am Montag erstmals seit seiner Rückkehr wieder bei einer WWE-Show backstage. McMahon ist trotz seines Schweigegeld-Skandals und vieler offener Fragen in den Belästigungs- und Übergriffs-Vorwürfen gegen ihn seit Anfang Januar wieder „Chairman“ des WWE-Boards.