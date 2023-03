Anzeige

Vor Rückspiel: Nagelsmann erwartet offensiven Gegner Das erwartet Nagelsmann von PSG

"Geiles Spiel!" Müller meldet sich vor PSG-Kracher zu Wort

SID

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erwartet im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain einen offensiven Gegner.

„Sie brauchen mindestens ein Tor, um auszugleichen. Ich gehe davon aus, dass sie von Anfang an viel Druck machen werden“, sagte Nagelsmann in einem am Montagabend auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Interview.

Die Bayern gehen mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). „Ich gehe davon aus, dass es deutlich offensiver und offener wird als in Paris“, sagte Nagelsmann und verriet: „Wir wollen sie schon bei der Ballannahme stören und von der ersten Minute an körperlich voll präsent sein. Das ist ein Mittel, das wir im Rückspiel brauchen, um den Speed, den sie haben, nicht aufs Spielfeld kommen zu lassen.“

