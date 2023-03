Bielefeld und Arabi beenden Zusammenarbeit

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat auf seine Krise reagiert und sich von Sport-Geschäftsführer Samir Arabi mit sofortiger Wirkung getrennt. Die Ostwestfalen teilten am Montagabend mit, dass Arabi die Trennung selber vorgeschlagen habe, um den Weg für einen Neuanfang freizumachen.

"In der aktuell kritischen sportlichen Situation möchte ich mit meinem Rückzug einen persönlichen Beitrag dafür leisten, damit an zentraler Stelle im Verein ein neuer Impuls gesetzt werden kann", erklärte Arabi.

Nach dem Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison droht der Arminia der Sturz in die 3. Liga. Nach 23 Spielen liegen die Bielefelder auf Relegationsplatz 16. Am Sonntag wurde eine 3:0-Führung bei Eintracht Braunschweig (3:3) verspielt.