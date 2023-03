Europa League: Vor Juve-Kracher - Ticket-Schock für Freiburg-Fans

Der SC Freiburg muss beim Europa-League-Hinspiel in Turin wohl auf Teile seiner Anhänger verzichten. Wie der Sport-Club mitteilt, werden zahlreiche Tickets storniert.

Wie der Sport-Club am Montag mitteilte, wurden zahlreiche Tickets von Freiburger Fans für den Europa-League-Kracher bei Juventus Turin am Donnerstag storniert. (Spielplan der Europa League)

„Der Sport-Club bedauert die Entscheidung von Juventus Turin und den italienischen Behörden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von Freiburger Fans für das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League am Donnerstag in Turin storniert werden. Alle Karten, die über die Verlosung beim SC Freiburg erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit“, heißt es auf der Website des Bundesligisten.