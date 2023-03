Paukenschlag in der 2. Bundesliga: Samir Arabi tritt als Geschäftsführer von Arminia Bielefeld zurück

„Ich habe immer leidenschaftlich gerne für die Arminia gearbeitet und in der Zeit zahlreiche besondere Momente erlebt. In der aktuell kritischen sportlichen Situation möchte ich mit meinem Rückzug einen persönlichen Beitrag dafür leisten, damit an zentraler Stelle im Verein ein neuer Impuls gesetzt werden kann. Ich bin dankbar für viele Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit und drücke der Arminia beide Daumen, dass es schnell wieder aufwärts geht“, erklärte Arabi.

Arabi feierte mit der Arminia seit seinem Beginn im März 2011 zwei Aufstiege in die 2. Bundesliga sowie in der Saison 2019/20 mit Trainer Uwe Neuhaus den Sprung in die Bundesliga. Dort gelang es ihm dank einiger Top-Transfers wie Patrick Wimmer (mittlerweile Wolfsburg) oder Ritsu Doan (jetzt SC Freiburg) die Klasse zu halten, ehe Bielefeld in der vergangenen Saison wieder ins Unterhaus abstieg.