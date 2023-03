BVB: Entscheidung über Kobel-Einsatz am Dienstag

Der BVB will über den Einsatz des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea am Dienstag entscheiden.

Borussia Dortmund will einen Einsatz des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) keinesfalls erzwingen. „Wir werden das Risiko minimieren“, sagte Trainer Edin Terzic am Montag in London.