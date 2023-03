Anzeige

BVB: Bemerkenswerte Worte von Can - Terzic gibt Update zu Kobel und Malen Bemerkenswerte Worte von Can

Mit Kobel! BVB startet Mission Viertelfinale gegen Chelsea

Borussia Dortmund ist am Dienstag beim FC Chelsea zu Gast. Vor dem wichtigen Achtelfinal-Rückspiel spricht BVB-Coach Edin Terzic über den Gegner und die personelle Situation - insbesondere über Keeper Gregor Kobel. Auch Emre Can äußert sich.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea steht Borussia Dortmund vor entscheidenden personellen Fragen.

Die wichtigste: Kann Keeper Gregor Kobel an der Stamford Bridge auflaufen? Der 25-Jährige war zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallen, reiste immerhin mit der Mannschaft nach London. Ein Einsatz bleibt dennoch fraglich.

Ebenso offen ist, ob Marco Reus in der BVB-Startelf steht. Der 33-Jährige hatte im Hinspiel in Dortmund 90 Minuten auf der Bank gesessen.

Erste Antworten auf diese Fragen gab BVB-Coach Edin Terzic auf der offiziellen PK in London. Mittelfeldspieler Emre Can sprach über seine eigene Form, das zurückliegende sportliche Tal sowie über die Zukunft von Jude Bellingham.

+++ Can über seine Form +++

Auf SPORT1-Frage: „Ich habe mir meine Gedanken gemacht in der Winterpause. Vor allem in der Hinrunde war ich von mir enttäuscht, ich habe mich runterziehen lassen. Ich habe über Dinge gemeckert, die ich nicht ändern kann. Ich habe auf andere gezeigt, gesagt, ich bin nicht schuld. In den vergangenen Wochen zeige ich das, was sich von mir erwarte. Ich hatte viele Gespräche mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich dachte mir: ich bin fit, geistig und körperlich. Mein Ziel ist immer, gute Leistungen zu zeigen, der Mannschaft in schwierigen Phasen zu helfen und mich für höhere Aufgaben anzubieten, wie für die Nationalmannschaft.“

+++ Terzic über Reus +++

Auf SPORT1-Frage: „Die Überlegungen sind immer, dass Reus spielt. Wenn er gesund und in Form war, hat er fast immer für den BVB gespielt. Und trotzdem hat man gesehen, dass Marco immer wieder zurückgeworfen wird. Wir haben uns damals vor dem Hinspiel entschieden, nicht mit ihm zu starten. Marco ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Wir können jeden Spieler gebrauchen - und natürlich ist der Capitano auch ein Teil davon.“

+++ Terzic über Ryerson +++

„Wir haben so viele Konter bekommen. In der Situation hat er ein Foul gemacht, eine verdiente Gelbe Karte. Leider kann er morgen nicht spielen. Hoffentlich aber in der nächsten Runde. Guerreiro soll spielen.“

+++ Terzic über Haller +++

„Wir sind sehr froh, dass er so schnell zurückgekommen ist. Es war eine Krankheit, mit der niemand bei uns Erfahrungen hatte. Da gibt es nicht die Diagnose wie bei einer Bänderverletzung. Wir stehen immer in Kontakt. Er steigert die Minuten immer weiter. Er fühlt sich richtig gut und wir hoffen, dass er weiter fit bleibt.“

+++ Terzic über Chelsea +++

„Wir alle wissen, dass manchmal nicht mal ein 2:0 reicht, um weiterzukommen. Chelsea hat nicht die Punkte eingefahren, die sie verdient hätten. Chelsea hat uns ein paar Mal kalt erwischt, aber kein Tor gemacht. Dann wird es brandgefährlich. Das haben sie gegen Tottenham gezeigt, gegen Leeds und Southampton. Das wird eine brutal schwierige Aufgabe für uns.“

+++ Terzic über Bellingham +++

„Wir wissen alle, was sein Potential ist. Er hatte die Möglichkeit, in die PL zu kommen. Aber er hat entschieden, zu uns zu kommen. Er hilft uns sehr. Ich denke, dass wir ihm auch helfen. Wir sind sehr glücklich, dass er bei uns ist. Aber wir wissen auch, dass wir eine gute Leistung von ihm gegen Chelsea brauchen werden. Alles weitere liegt in der Zukunft.“

+++ Can über Bellingham +++

„Jeder weiß, wie gut er ist. Er ist ein Weltklasse-Talent. Es ist schwer zu sagen: Jude muss selbst wissen, was er macht. Ich denke, es ist schwer zu sagen, was das Beste für ihn ist.“

+++ Terzic über Verletzte +++

„Malen kehrt zurück. Der hatte einen Schlag abbekommen. Die letzten beiden Einheiten hat er komplett gemacht. Für Adeyemi hat es noch nicht gereicht. Moukoko wird noch ein bisschen brauchen. Ansonsten sind alle dabei. Bis auf die Langzeitverletzten natürlich.“

+++ Terzic über die aktuelle Form +++

„Wir sitzen zusammen, versuchen Lösungen zu finden. Das gibt uns Selbstvertrauen. Wirt müssen daran arbeiten, enger zusammenzurücken.“

+++ Terzic über Kobel +++

„Gregor hat sich die letzten beiden Tage in Dortmund behandeln lassen. Er fühlte sich von Tag zu Tag besser. Wir werden gleich mit ihm arbeiten und morgen nach der Einheit entscheiden, ob er dabei sein kann.“

+++ Terzic und Can auf PK +++