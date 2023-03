Paris-Nizza: Pedersen gewinnt zweite Etappe im Sprint

Der Däne vom Team Trek-Segafredo setzte sich nach 163,7 km von Bazainville nach Fontainebleau im Sprint vor dem Niederländer Olav Kooij (Jumbo-Visma) durch. Pedersen übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung.

Bester deutscher Fahrer war Max Kanter (Cottbus/Movistar Team) auf Rang 24. Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visma) und sein Vorgänger Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) kamen ebenfalls mit dem Hauptfeld ins Ziel. Pogacar liegt in der Gesamtwertung auf Rang zwei.

Bei der 81. Auflage des Rennens zur Sonne sind acht Etappen zu bewältigen. Am Dienstag steht ein Mannschaftszeitfahren über 32,2 km mit Start und Ziel in Dampierre-en-Burly an.