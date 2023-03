Biathlon: Wieder Gold für Deutschland! Menz holt WM-Titel bei Junioren

Bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften in Kasachstan lief Benjamin Menz am Montag bei den Junioren zum Titel im Einzel. Zuvor hatte der 21-Jährige vom SV Motor Tambach-Dietharz bereits Gold mit der Mixed-Staffel geholt.

Supertalent Grotian verpasst Medaille

Die Junioren-WM findet vom 4. bis zum 12. März in Shchuchinsk statt. In insgesamt 18 Wettbewerben in zwei Altersklassen treten die Nachwuchsathleten gegeneinander an.