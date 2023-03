Bundesliga: Keine Besserung! VfB Stuttgart mit Labbadia noch schlechter

Vielleicht kein so schönes Bild, aber stimmt nun mal: Seit der Feuerwehrmann in Stuttgart übernommen hat, brennt es nur noch mehr beim VfB.

Erst ein Sieg mit Labbadia beim VfB Stuttgart

Schlechterer Punkteschnitt unter Labbadia

Liefe es so weiter wie bis jetzt unter Labbadia (0,625 Punkte im Schnitt), kämen die Stuttgarter am Saisonende auf knapp 30 Punkte. Damit ist man in der Regel weg!