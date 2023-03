Rodeln: Sportwelt trauert um Olympiasieger Klaus Bonsack

Klaus Bonsack ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren verstorben, das teilte der Weltverband FIL am Montag mit.

Für die DDR gewann Bonsack bei den Winterspielen 1968 in Grenoble Gold im Doppelsitzer mit Thomas Köhler sowie Bronze im Einsitzer. Olympia-Medaillen errang er auch 1964 in Innsbruck (Silber im Einsitzer) und 1972 in Sapporo (Bronze im Doppelsitzer).