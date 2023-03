Anzeige

Premier-League-Star droht Ärger nach Lachgas-Aktion Lachgas-Wirbel um Ex-Bayer-Star

Leon Bailey droht nach seinem Lachgas-Skandal Ärger © Imago

Fabian Schätzke

Leon Bailey schockierte die Fans im Nachgang der Partie gegen den FC Everton. Der Außenstürmer inhaliert eine Partydroge und sorgt für Entsetzten in den sozialen Medien.

Leon Bailey hat sich nach dem 2:0 Erfolg gegen den FC Everton am vergangenen Wochenende mit einem Lachgas-Luftballon in den Sozialen Medien präsentiert. Der jamaikanische Nationalspieler inhalierte das Lachgas in seinem Auto, nachdem er laut Informationen der Sun eine wilde Partynacht hinter sich hatte.

Lachgas wird laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen bei jungen Menschen immer beliebter. Der Konsum kann dauerhafte Schäden am zentralen Nervensystem verursachen. Dem Gas wird eine euphorisierende und beruhigende Wirkung zugeschrieben, diese hält in der Regel nur für einige Minuten an.

Im Netz sorgte Bailey mit seinem Video für Empörung bei vielen Fans. Ein User schrieb: „Als Christian Purslow (Geschäftsführer Aston Villa) sagte, er hat in Danny Ings, Emi Buendía und Leon Bailey drei Spieler gefunden, die alle Attribute von Jack Grealish vereinen, wissen wir nun, welche Eigenschaft Bailey erfüllt.“

Grealish ist für seine wilden Partynächte bekannt und sorgte gerade in seiner Zeit bei Aston Villa für einige Eskapaden.

Bailey soll Grealish beerben

In die sportlichen Fußstapfen des Engländers konnte Bailey seit seinem Transfer 2021 nach Birmingham nicht treten.

Für Bayer Leverkusen erzielte er immerhin 28 Treffer in seinen 119 Einsätzen und beeindruckte vor allem mit seinem enormen Tempo. In der Premier League kam Bailey diese Saison zwar nur in einem Spiel nicht zum Einsatz, seit Anfang November gelang ihm aber nur ein einziger Scorerpunkt.

Aston Villa befindet sich aktuell im gesicherten Mittelfeld und die konstanten Leistungen in den letzten Wochen lassen sogar noch vom internationalen Wettbewerb träumen. In der nächsten Partie geht es für Aston Villa nach London zu West Ham United.

Mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Punktverlust des FC Chelsea könnte man einen großen Konkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze vorerst in die Schranken weisen.