IOC-Session in Mumbai vom 15. bis 17. Oktober

Thomas Bach tagt mit IOC in Mumbai © AFP/POOL/SID/DENIS BALIBOUSE

Die verspätete 140. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Mumbai soll vom 15. bis 17. Oktober stattfinden. Den Termin gab das IOC am Montag bekannt. Zuvor tagt die Exekutive der Ringe-Organisation um Präsident Thomas Bach in der indischen Metropole (12./13. Oktober).