WM-Vorbereitung: DFB-Frauen testen zweimal rund um Ostern

Am Karfreitag (7. April/20.00 Uhr) treten die Vize-Europameisterinnen in Sittard bei Ex-Europameister Niederlande an. Vier Tage später messen sich die DFB-Frauen in Nürnberg mit „einem weiteren hochkarätigen Gegner“. Konkret wollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zum zweiten Gegner am Montag noch nicht werden.