Nach Klatsche gegen Liverpool: United-Star abgewatscht "Wie ein bockiges Kind!"

Nach Manchester Uniteds historischer 0:7-Demontage im Kracher gegen Liverpool fand Ex-Premier-League-Profi Chris Sutton in der Daily Mail harte Worte für Bruno Fernandes und dessen Darbietungen auf dem Platz.

„Ist er wirklich der Anführer, dem alle anderen folgen sollen?“, hinterfragte er deshalb sogar den Status des Portugiesen als Kapitän der Red Devils. (NEWS: So reagiert die Presse auf Uniteds historische Demontage)

Fernandes war an der Anfield Road vor allem durch unsportliche und zahlreiche lustlose Aktionen aufgefallen. Im Mittelpunkt stand dabei sein Frust-Schubser gegen Schiedsrichterassistent Paul Adcock.

„Er benahm sich, als wäre seine Nase explodiert“

„Es war beschämend, peinlich, skandalös, was auch immer man sich ausdenken kann“, kommentierte Sutton, der auf eine 11-Spiele Sperre von Paolo Di Canio 1998 hinwies, der damals den Schiedsrichter angegangen war. Zu Fernandes‘ Glück blieb Adcock jedoch standhaft und ließ sich von dem Stoß nichts anmerken.

„Dieses Verhalten hatte nichts Professionelles an sich“, stellte Sutton klar. „Wie ein bockiges Kind. Der Schubser gegen den Assistenten sollte ohne Wenn und Aber eine Sperre nach sich ziehen.“

Jedoch war dies nicht Fernandes‘ einzige Aktion, die Sutton nach der Partie kritisierte. „Er benahm sich, als wäre seine Nase explodiert, als er von Ibrahima Konaté an der Brust getroffen wurde“, schimpfte der Experte über die überzogene Theatralik des United-Stars, der in einem weiteren Zweikampf mit Torhüter Alisson sogar zu Schwalbe ansetzte.

Und genau das machte er nach dem Treffer zum 0:6 auch Trainer Erik ten Hag klar. „Er fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, als ten Hag ihn nicht auswechselte“, so Sutton. (NEWS: Ten Hag rechnet mit United-Stars ab)

Keane: „Fernandes war eine Schande“

Dem harten Urteil schloss sich auch United-Legende Roy Keane an. „Die Körpersprache von Fernandes war eine Schande“, kritisierte der ehemalige Kapitän der Red Devils. „Er hat so viel Talent, aber seine Körpersprache - mit den Armen winken, nicht zurücklaufen, du wärst heute Abend nicht glücklich mit ihm in deiner Umkleidekabine.“