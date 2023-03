Sportwetten: Bayern Favorit gegen PSG

Fußball-Rekordmeister Bayern München geht laut bwin als Favorit in das Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Mittwoch gegen Paris St. Germain.

Fußball-Rekordmeister Bayern München geht laut bwin als Favorit in das Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Mittwoch gegen Paris St. Germain. Die Siegquote des FC Bayern beläuft sich auf 1,87, ein PSG-Erfolg wird mit 3,50 notiert.

Mit einer Quote von 1,17 geht der Sportwettenanbieter vom Weiterkommen der Münchner aus. Zieht PSG ins Viertelfinale ein, zahlt der Buchmacher das 4,75-Fache des Einsatzes zurück.

Vor einer wesentlich schwereren Aufgabe steht Borussia Dortmund am Dienstag beim FC Chelsea. Mit einer Siegquote von 3,90 reist der BVB als klarer Außenseiter zu den Blues (Siegquote 1,82) nach London. Mit Blick auf die nächste Runde erwartet bwin den BVB dennoch mit einer Quote von 1,61 knapp vor Chelsea (Quote 2,15).