Formel 1: Die Hintergründe des Ferrari-Dramas in Bahrain

So brillant lässt Alonso Hamilton stehen

Ferrari sieht beim Formel-1-Auftakt in Bahrain lange wie die zweite Kraft aus, dann offenbart die Scuderia jedoch ihre Schwachstellen: die Standfestigkeit und den Reifenabbau. Der Teamchef erhält von Experten dennoch Lob.

Dann schlägt jedoch der Defektteufel beim Monegassen zu, Leclerc rollt am Streckenrand aus und funkt verzweifelt in Richtung seines Kommandostandes: „Nein, nein, nein, komm schon! Was ist denn jetzt passiert? Ich habe keine Power mehr.“