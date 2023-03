Weltcup: Europameisterin Malewski Dritte am Schwebebalken

Zum Abschluss des Weltcup-Turniers in Doha hat Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski an ihrem Paradegerät Platz drei belegt.

Zum Abschluss des Weltcup-Turniers in Doha hat Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski an ihrem Paradegerät Platz drei belegt. Die 18 Jahre alte Chemnitzerin musste sich nur der Rumänin Sabrina Maneca-Voinea sowie Anna Laschewska aus der Ukraine geschlagen geben.

„Ich war leider etwas nervös, und es lief nicht so gut wie in der Qualifikation“, sagte Malewski, die in der Vorrunde noch die höchste Note erturnt hatte. Dem deutschen Publikum wird sie sich erstmals in diesem Jahr vom 17. bis 19. März beim DTB-Pokal in Stuttgart präsentieren.