Champions League: Neue Entwicklung bei Kobel - kann BVB-Star gegen Chelsea spielen?

Gregor Kobel kann zwar mit der Mannschaft zum wichtigen Auswärtsspiel des BVB in London reisen. Ob er gegen Chelsea auch spielen kann, ist aber offen.

Gregor Kobel fliegt mit der Mannschaft von Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel in London - aber das Bangen geht weiter.

Der Torhüter des BVB hatte am Freitag das Topspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig wegen muskulärer Probleme verpasst. Nun gehört er zum Kader für das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der Champions League. Aber: Ob er auch spielen kann, ist weiter offen. (Alle Champions-League-News)