Deutsches NBA-Brüderpaar Wagner bangt um die Playoffs - Knicks vs. Celtics wird zum Overtime-Krimi

Irrer Thriller: Curry und Co. verspielen 16-Punkte-Führung

Das deutsche NBA-Brüderpaar und ihr Klub Orlando Magic befinden sich im Formtief. Der Clash zwischen den New York Knicks und den Boston Celtics wird zum Overtime-Thriller.

Auch sein Bruder Moritz Wagner war mit von der Partie, die einmal mehr Dillon Lillard (41 Zähler) an sich riss. Seine acht Punkte von der Freiwurflinie in den letzten drei Minuten lassen Zweifel an der Endrunden-Teilnahme des Magic-Brüderpaars Wagner aufkommen.