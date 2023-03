DFB-Pokalfinale der Frauen: Neuendorf hofft auf Zuschauerrekord

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft im Pokalfinale der Frauen am 18. Mai auf einen Zuschauerrekord in Köln.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft im Pokalfinale der Frauen am 18. Mai auf einen Zuschauerrekord in Köln. „Wir wollen auf jeden Fall 30.000 plus x Zuschauer erreichen. Das streben wir an. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht“, sagte Neuendorf am Rande der Halbfinal-Auslosung.