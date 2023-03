Anzeige

„Liverpool ist wiedergeboren!“: Presse feiert Reds nach Gala gegen ManUnited „Eine nie dagewesene Demütigung“

Dem FC Liverpool gelingt ein historischer Sieg gegen Manchester United. Die internationale Presse feiert die Reds ab und glaubt an eine „Wiedergeburt“.

Nach dem 7:0-Sieg gegen Manchester United hätte Jürgen Klopp eigentlich gar kein Zeichen mehr setzen müssen, um auszudrücken, dass Liverpool zurück ist.

Doch Klopp hob seinen Zeigefinger im Anfield Stadion mit einem breiten Lachen in die Höhe und ließ ihn dann kreisen - so als würde er sagen: „Jetzt geht es erst richtig los.“

Es war ein Spiel, das an beste Zeiten der Reds erinnerte und die Probleme der vergangenen Monate wegwischte.

Auch die internationale Presse feiert die „Wiedergeburt“ von Liverpool. Manchester United wird nach der höchsten Klatsche seit 1931 hingegen harsch kritisiert.

SPORT1 zeigt die Pressestimmen.

ENGLAND

The Sun: “Sieben Tore und eine Hölle. Demütigung für ten Hags Flops in der schlimmsten Niederlage, die Manchester je erlebt hat. United kollabiert. Auch in einer schweren Saison ist Klopps Elf immer noch fähig, Topteams in Anfield zu demütigen.“

Mirror: „Als die Tore fielen, konnte niemand glauben, was man da sah. In 90 Minuten eines verrückten Spiels, das die Zuschauer in Anfield nie vergessen werden, wurden Rekorde geschaffen. Aber vor allem war es ein Ergebnis, das zeigt, dass Liverpool vielleicht doch nicht so weit zurückgefallen ist, wie wir dachten. Und vielleicht hat Manchester United unter Erik ten Hag nicht so viele Fortschritte gemacht, wie wir dachten.“

Daily Mail: „United wird zerrissen! Angst trieb Liverpool in dieses Spiel: Angst vor dem möglichen Ende der Ära Klopp. Angst davor, dass Manchester vielleicht vorbeigezogen ist. Und da war Wut. Wut darüber, dass sie abgeschrieben und nicht respektiert wurden. Wut darüber, dass sie als zu alt bezeichnet wurden. Diese Mischung führte zu eine nie dagewesenen Demütigung für United.“

Independent: „Beide Mannschaften erreichten ein Niveau, das man sich kaum vorstellen konnte. Es war ein Ergebnis, an das man vorher nie gedacht hätte. Und es war schwierig, sich einen Reim darauf zu machen, was da passierte. Liverpool sah wieder wie Liverpool aus und hat gezeigt, dass es immer noch ein Niveau hat, das ten Hags Team nicht hat.“

SPANIEN

Marca: „Liverpool fegt United weg. Klatsche für Manchester. Barcas Europa-League-Henker werden daran erinnert, wer das Sagen hat.“

Mundo Deportivo: „Liverpool mit sieben auf einen Schlag. Es ist lange her, dass in einem englischen Derby zwischen Liverpool und Manchester United die Red Devils so favorisiert waren wie am Sonntag. Aber der Fußball ist überall auf der Welt launisch und deshalb passieren solche Dinge wie an diesem Sonntag in Anfield.“

As: „Premier-League-Geschichte in Anfield! United geht vollkommen k.o. in diesem Spiel. Liverpool sorgt wieder einmal für Momente, die an die besten Phasen der Klopp-Ära erinnerten. Anfield träumt von einem neuen Sturm-Trio, das in eine neue Ära leiten soll.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Liverpool sensationell! Ein überwältigender Erfolg für die Reds gegen den Rivalen. Liverpool ist wiedergeboren. Im Regen von Anfield kehrt das wahre Liverpool zurück, das dominante der vergangenen Jahre - gerade als alle dachten, es verschwindet von der Bildfläche. Die Reds erteilen der Konkurrenz eine Lektion.“

FRANKREICH

L‘Équipe: „Liverpool demütigt United in einem surrealen Ausmaß. Dieses Liverpool war wieder unwiderstehlich. Liverpool erinnert alle daran, mit welchem Tempo es spielen kann. Diese Klatsche wird die Manchester-Fans Jahrzehnte verfolgen.“