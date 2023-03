2:2 in Wolfsburg - Frankfurt auf Kurs Europa

Im Kampf um einen Platz auf der europäischen Bühne auch in der neuen Saison hat Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg auf Abstand gehalten.

Im Kampf um einen Platz auf der europäischen Bühne auch in der neuen Saison hat Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg auf Abstand gehalten. Der Bundesliga-Sechste erkämpfte bei den Niedersachsen ein 2:2 (2:2) und behauptete seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger.

Die 27.853 Zuschauer in der Volkswagen-Arena sahen eine abwechslungsreiche, aber nur phasenweise hochklassige Partie. Allen vier Toren in der ersten Halbzeit gingen klare Abwehrfehler voraus. Eintracht-Coach Oliver Glasner machte sich nach dem Wolfsburger Ausgleich kurz vor der Pause kopfschüttelnd auf den Weg in die Kabine.