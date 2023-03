Premier League: Liverpool-Fans mit Banner gegen Eigentümer - Unterstützung für Klopp

Mit Mount, Gravenberch und Co.! So plant Klopp Liverpools Umbruch

So flog vor dem Spiel ein Flugzeug über die Anfield Road und zog ein Banner mit einer klaren Botschaft hinter sich her.

„FSG out - Klopp In - Enough is Enough“ - übersetzt: „FSG raus, Klopp rein, genug ist genug“.