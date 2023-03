Bundesliga: Kuriose Tor-Panne in Wolfsburg - Frankfurt-Keeper Kevin Trapp greift ein

In der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt kommt es zu einer kuriosen Spielunterbrechung. Kevin Trapp legt selbst Hand an - und beseitigt die Panne.

Skurrile Tor-Panne in Wolfsburg!

Schiedsrichter Daniel Schlager hatte die Begegnung in der 2. Minute unterbrechen müssen, weil Eintracht-Keeper Kevin Trapp eine Unregelmäßigkeit aufgefallen war. So erreichte er mit seinen Armen nicht die Torlatte - ein möglicher Hinweis darauf, dass das Gehäuse nicht richtig befestigt war.

Trapp bereinigt das Problem selbst

Statt auf die zuständigen Mitarbeiter des VfL zu warten, nahm Trapp das Problem selbst in die Hand - und hängte sich mit seinem Körpergewicht an besagte Torlatte. Mit Erfolg: Wenig später rastete der Pfosten wieder in seine ursprüngliche Verankerung ein. Dabei spritzte Wasser aus dem Pfostenloch heraus.