Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC, 4:1 (2:0)

Für das erste Tor sorgte Sardar Azmoun. In der zwölften Minute traf der Spieler von Leverkusen ins Schwarze. Der Treffer von Jeremie Frimpong ließ nach 21 Minuten die 30.210 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung der Elf von Trainer Xabier Alonso Olano. Nach nur 29 Minuten verließ Jeremie Frimpong vom Heimteam das Feld, Timothy Fosu-Mensah kam in die Partie. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel wollte die Hertha frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Sandro Schwarz Stevan Jovetic und Jean-Paul Boetius für Florian Niederlechner und Suat Serdar auf den Platz (58.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Moussa Diaby, als er das 3:0 für Bayer 04 Leverkusen besorgte (60.). Hertha BSC verkürzte den Rückstand in der 67. Minute durch einen Elfmeter von Dodi Lukebakio auf 1:3. Mit Diaby und Azmoun nahm Xabier Alonso Olano in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Amine Adli und Patrik Schick. Adli vollendete zum fünften Tagestreffer in der 73. Spielminute. Am Ende blickte Bayer auf einen klaren 4:1-Heimerfolg über die Hertha.