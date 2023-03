Verstappen schon wieder unantastbar - Alonso zaubert

Verstappen gewinnt den Saisonauftakt in Bahrain © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Für das Spektakel unter Flutlicht beim 36. Formel-1-Sieg Verstappens war aber Altmeister Fernando Alonso (41) verantwortlich. Der Nachfolger des zurückgetretenen Sebastian Vettel pilotierte den enorm verbesserten Aston Martin mit spektakulären Überholmanövern gegen Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf Rang drei. Platz zwei ging an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez. Ferrari-Starpilot Charles Leclerc schied wegen eines Defekts aus - es ist also schon wieder der Wurm drin bei der Scuderia.

Nico Hülkenberg, der Mick Schumacher bei Haas beerbt hat, konnte nicht an sein starkes Qualifying mit Rang zehn anknüpfen. Der Emmericher verlor auch aufgrund einer frühen Berührung an Geschwindigkeit und beendete das Rennen auf Rang 15 weit außerhalb der Punkteränge.

Dieser sprach am Samstagabend davon, dass man über eine grundlegende Änderung des Fahrzeugkonzepts nachdenken müsse. "Wir starteten letztes Jahr mit sechs Zehnteln Rückstand und jetzt schon wieder", haderte Wolff. Unmittelbar vor dem Rennen sagte er: "Es geht jetzt nur darum, das Beste draus zu machen. Das Auto ist was es ist, wir müssen es in der Fabrik weiterentwickeln."